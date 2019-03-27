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Давка в метро: советы эксперта, как двигаться в толпе

Сегодня, 13:04

В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться

Давка в метро: советы эксперта, как двигаться в толпе Украина В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться

Видео давки в киевском метро всколыхнуло социальные сети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивает друг друга с ног.

В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.

Эксперт по безопасности Сергей Кириленко уверяет: даже тогда, когда толпа спокойная, есть угроза, что вас затопчут.

"Очень важно удержаться на ногах, не упасть, если вы упадете, вас в принципе никто видит, и не знает, что вы находитесь внизу, по вам просто бегут другие люди", – говорит эксперт.

Эксперты советуют во время давки держаться в середине потока, не подходить к путям, руками нужно защищать грудную клетку,чтобы во время сильной давки иметь возможность дышать. Если вы планируете быть в часы пик в метро, откажитесь от каблуков. Обувь должна быть максимально удобной.

Ранее мы писали, что восточный выход на станции метро "Святошин" был открыт несколько дней назад. Одновременно с этим западный выход, ведущий к ж/д станции и вещевому рынку, перекрыли на ремонт. Но не весь — только вестибюль и часть подземного перехода до выхода на железнодорожную платформу. Пассажиры сетовали на то, что чтобы попасть в метро тем, кто идет со стороны пл. Героев Бреста, нужно подняться по ступеням на мост и пересечь его по небольшому тротуару. Даже в выходной день поток людей был приличным, а в будний, как отмечали "Сегодня", может возникнуть и давка. 

Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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Тег видео, метро, давка

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