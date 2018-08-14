Давление Кремля в Азовском море: Жебривский назвал цели Путина

Создавая проблемы для судов из украинских портов на Азовском море, россияне пытаются оказать давление на Украину, чтобы получить водоснабжение для оккупированного Крыма. Об этом заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "112 Украина".

"Путин таким образом хочет надавить на Украину, чтобы получить, в первую очередь, воду для Крыма. Мост они какой-никакой построили, транспорт ходит, через год-два будут железнодорожные пути, но основная проблема – это вода", – подчеркнул он.

В качестве выхода из этой ситуации Жебривского предложил ввести военное сопровождение торговых судов, а также обратиться за помощью к международным партнерам.

"У Украины есть проблема по поводу того, что нет у нас там военного флота. У нас есть некоторые катера бронированные. Я думаю, нам нужно обращаться к международникам, те же США на следующий финансовый год выделили 250 млн долл. на финансовую помощь, я думаю, что в первую очередь мы должны сопровождать торговые суда, идущие в порты Мариуполя и Бердянска, нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение", – резюмировал он.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал ситуацию на , Азовском море "сложной, но не безнадежной" и заверил, что Украина изучает сценарии, которые могут способствовать ослаблению кризиса.

"Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его (Азовское море. – Ред.) потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях", – сказал Тука.

Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, зачем Путин взялся за Азовское море.

Также сообщалось, что кроме всего прочего, задержания судов рассчитаны также на деморализацию украинских военных.