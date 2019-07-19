"Давно мы не получали таких автомобилей!": еще 27 новых карет скорой помощи отправились в регионы Украины

Новые скорые от Фонда Рината Ахметова — быстры и надежны

Дождались. И медработники, и водители скорых уверяют: новые автомобили от Фонда — очень кстати. Фото: fdu.org.ua

"Когда проработал 20 лет на уазике — и заходишь в такую машину, какая может быть реакция? Ух ты!" — фельдшер экстренной медпомощи Юрий Хавчук с восхищением осматривает новенький автомобиль скорой помощи от Фонда Рината Ахметова, который наряду еще с тремя такими же прибыл в Житомирскую область.

Остальные 26 суперсовременных карет скорой помощи типа В на базе Peugeot Boxer разъехались по другим регионам Украины. До конца года их будет уже 200.

Очень необходимо!

"Это как инопланетяне прилетели и пригласили зайти в их летательный аппарат!" — продолжает сравнивать фельдшер "начинку" новых карет скорой помощи с теми, что исправно отслужили уже несколько десятков лет, и морально и физически устарели.

Юрию не терпится пересесть на новый автомобиль, узнать, на что способна эта машина. В отдаленных уголках области его ждут пациенты, и время прибытия медбригады к ним существенно сократилось.

"Наше село Корнин — центр большой громады. Когда-то тут была своя больница, но во время оптимизации ее закрыли, оставив лишь пункт скорой помощи, — рассказывает Анатолий Мизерный, глава Корнинской поселковой объединенной территориальной громады. — В громаде — 6500 человек, это десять сел, которые удалены друг от друга на 10—15 километров. Эта скорая нам ну очень необходима! У нас и переселенцы есть из Чернобыльской зоны, и люди, страдающие профзаболеваниями…"

Центр экстренной помощи Житомирщины сейчас создает современную диспетчерскую, чтобы бригады медиков быстрее доезжали к пациентам. А тут еще и появились новые автомобили! После оформления всех документов они поедут в самые дальние уголки области. И так будет во всех регионах Украины.

Быстро и надежно

Не только скорость и проходимость новых карет скорой помощи имеют значение, но и их оснащенность. Тут водители замирают в благоговении, ведь теперь они управляют настоящим реанимобилем.

"Машины просто отличные, оборудованы по последнему слову техники, здесь есть все необходимое для оказания помощи и людям с переломами, и тем, кого разбил инсульт или инфаркт. У автомобилей поднята база, увеличен клиренс — это повышает их проходимость. У нас регион курортный, много мест массового отдыха людей, и оттуда часто идут вызовы. В машинах установлены системы кондиционирования — и это огромный плюс. Большая благодарность Ринату Ахметову за автомобили!" — говорит начальник автопарка Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Херсонской области Иван Огородний.

Эксперты автозавода подтверждают: в автомобилях есть и система реанимации, и спецкресла для людей с инвалидностью.

"Давно мы не получали таких автомобилей! Это не передать словами!" — радуется водитель Александр Попович.

Представители Фонда и медики тщательно проверили все авто и вынесли вердикт: абсолютно вся предоставленная техника надежна, быстра и безопасна.

Все, что нужно

Автомобили скорой помощи, которые в начале июля Фонд Рината Ахметова передал областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины, уже спасают жизни украинцев. В основном работают не в центральных городах, а там, где горы или бездорожье.

"У нас местность очень холмистая, и часто, особенно в непогоду, непросто добраться до некоторых пациентов. Но Peugeot Boxer, ключи от которого мне вручили представители Фонда Рината Ахметова, очень надежные машины, мощные, с хорошей проходимостью. Доедут до всех, — заверяет Александр Терещук, главный врач Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. — Последнее обновление автопарка было у нас в 2013 году, и этот подарок от Рината Ахметова очень кстати. Спасибо ему за поддержку и особенно за то, что сотрудники Фонда так ответственно подошли к комплектации машин. В них есть все, что нужно врачам! Как говорит молодежь, "полный фарш". Водители наши тоже очень довольны".

Довольны и водители, и пациенты, к которым медики приезжают гораздо быстрее. Как уже подсчитали в Фонде, работа 200 скорых за год позволит спасти миллион человеческих жизней.

"Ринат Ахметов лично принял решение об учреждении проекта по передаче скорых, и теперь делается все, чтобы они приехали в те места, где наиболее нужны", — подчеркнула Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

Ей вторит Надежда Лысенко, замначальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации:

"Главные инвестиции, которые приносят самый хороший результат, это инвестиции в охрану здоровья. Богатство страны — это здоровье нации!"

Напомним, ранее новости "Сегодня" сегодня писали о том, что Фонд Рината Ахметова работает на благо украинцев уже 14 лет. Гуманитарный штаб Рината Ахметова — крупнейшая программа Фонда, стал спасением для миллионов жителей Донбасса, которые оказались один на один с бедой — вооруженным конфликтом на востоке Украины.

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