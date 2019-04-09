Дебаты кандидатов в президенты, отчет о переселенцах в Украине и отсрочка Brexit: главные темы дня
Во вторник, 9 апреля, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и мировая пресса
Во вторник, 9 апреля, украинские и мировые СМИ будут следить за несколькими главными темами, которые получат свое развитие в течение дня.
Верховная Рада проведет пленарное заседание. На повестке дня единственный закон – об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного. Рассматривать оставшиеся поправки будут весь день
Глава ЦИК Украины Татьяны Слипачук и руководитель НОТУ Зураб Аласания на пресс-конференции дадут разъяснение по теледебатам между кандидатами на пост президента Украины.
Национальная система мониторинга Агентства ООН при участии МинВОТ, Министерства соцполитики Украины, Офиса Совета Европы в Украине презентует отчет по вопросам миграции.
Британия отсрочила выход из ЕС. В Берлине и Париже состоятся встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Великобритании Тэерезой Мэй по вопросу Brexit.
Лидеры Евросоюза и Китая проведут знаковый саммит, на котором намерены обсудить двусторонние отношения, вопросы кибербезопасности, торговли, реформирование Всемирной торговой организации.
О том, какими были итоги понедельника, 8 апреля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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