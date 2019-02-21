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Децентрализация громад "от Гройсмана" и отчет о безопасности продуктов: темы дня

Сегодня, 11:37

Парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит ситуацию в Украине, а тем временем у нас портится погода

Децентрализация громад "от Гройсмана" и отчет о безопасности продуктов: темы дня Украина Парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит ситуацию в Украине, а тем временем у нас портится погода

 

Сайт "Сегодня" подобрал темы для новостей, которые могут заинтересовать отечественного читателя в течение дня

Децентрализация в действии. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принимает участие в Общем собрании Ассоциации объединенных территориальных громад.

Чем нас кормят. Состоится публичный отчет главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимира Лапы по итогам деятельности в 2018 году

Начинается основная часть зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Главные темы обсуждений – судьба договора о РСМД и ситуация в Украине .

Погода снова портится. На большей части территории Украины в четверг ожидается выпадение мокрого снега. Температура воздуха днем местами поднимется до +9 градусов.

Матч "Айнтрахт" – "Шахтер". После ничьей в Харькове "горняки" сыграют в Германии ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что задолженность по зарплатам не уменьшается, госбюджет-2018 не выполнен как по доходам, так и по расходам . А по данным опроса, большинство украинцев не доверяют ни власти, ни судам, ни новым антикоррупционным органам

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