Децентрализация продолжается: стало известно, что планируется в Хмельницкой, Херсонской и Луганской областях

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на пандемию, жертвами которой в Украине уже стали 250 человек, правительство продолжает реформу децентрализации.

"Сегодня утвердили перспективные планы еще трех областей: Хмельницкой, Херсонской и Луганской", – сообщил он в своем TeIegram.

По словам премьера, все планы "являются результатом совместной работы Правительства, народных депутатов, представителей общин и экспертов".

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"Это очередной этап до завершения реформы и формирования способных общин. Именно такие общины смогут обеспечить украинцев доступными и качественными услугами", – отметил Шмыгаль.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко в TeIegram опубликовал перечень документов, где отмечается, как именно будет происходить децентрализация в Хмельницкой, Херсонской и Луганской областях. В частности, указывается, какие объединения планируются.

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Напомним, ранее Кабинет Министров утвердил перспективные планы для Харьковской, Николаевской и Житомирской областей.

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Сегодня, 29 апреля, Денис Шмыгаль также заявил, что Украина не будет ускорять выход из карантина. Однако, он будет ослаблен. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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