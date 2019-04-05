Децентрализация в действии: четыре поселка в Винницкой области приумножили свои бюджеты в четыре раза

Полтора года назад четыре небольшие села в Винницкой области – Иванов, Гущинцы, Каменогорка и Слободка решили хозяйничать вместе

Децентрализация в действии: четыре поселка в Винницкой области приумножили свои бюджеты в четыре раза 2019-04-05T07:24:00+03:00 Украина Полтора года назад четыре небольшие села в Винницкой области - Иванов, Гущинцы, Каменогорка и Слободка решили хозяйничать вместе

Несколько поселков в Винницкой области, которые годами едва выживали, за год приумножили свои бюджеты в четыре раза. Построили стадион, которого нет и в области, а сейчас восстанавливают школы и кладут асфальт.

Полтора года назад четыре небольшие села в Винницкой области – Иванов, Гущинцы, Каменогорка и Слободка решили хозяйничать вместе. Объединились в Ивановскую громаду. Годовой бюджет на всех тогда был девять миллионов гривен. Теперь в общей казны – пятьдесят три миллиона в год.

Децентрализации начал кабинет Арсения Яценюка, дальше реформу воплощало правительство Владимира Гройсмана.

Ее суть не отбирать у ОТГ деньги на развитие их населенных пунктов, а взамен наделить полномочиями тратить их по своему усмотрению.

"На местах есть средства, которые они должны инвестировать в жизни людей. Если ваши объединены территориальные громады в вашем поселке или городе строят новую дорогу, ремонтируют или строят новый садик, реконструируют школу, создают новый современный ФАП, восстанавливают тротуары или освещения, покупают новый общественный транспорт это и есть результат реформы по децентрализации власти", – говорит Владимир Гройсман, премьер-министр.

Децентрализация – самая результативная из реформ, и это подтверждают даже зарубежные партнеры, говорит вице-премьер Геннадий Зубко. Альтернативы объединенным громадам не существует, сейчас таких в Украине около тысячи, а это – около половины.

Напомним, в январе 2019 года Кабмин презентовал новый этап децентрализации. Гройсман рассказывал, что за пять лет, после начала этого процесса, в Украине создано около 900 объединенных общин.

По словам премьера, благодаря децентрализации в Украине удалось запустить три тысячи новых инфраструктурных объектов и увеличить доходы местных бюджетов в несколько раз:

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