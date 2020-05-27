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Децентрализация в Украине: Шмыгаль сообщил о важном решении Кабмина

27 мая, 15:08

Денис Беспалов

Утвержденные перспективные планы - это двигатель изменений для отдельных громад и страны в целом

Кабинет министров завершил важный этап реформы децентрализации – утверждение последних трех перспективных планов (с доработкой) – Запорожской, Львовской и Одесской областей. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас мы проводим консультации по перспективному плану АР Крым на всех уровнях, и он будет сформирован немедленно после деоккупации полуострова. Я болел за эту реформу еще будучи вице-премьером по региональному развитию, а потому для меня лично приятно, что именно наше правительство сделает этот исторический шаг", - написал он.

Шмыгаль отметил, что утвержденные по всей территории страны перспективные планы – это двигатель изменений для отдельных громад и страны в целом.

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"Для громад это не только новый уровень ответственности, но и одновременно – новый уровень возможностей, когда люди выбирают, как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детский сад. Модератор жизни на местном уровне отныне местные жители, а не чиновники", - отметил глава правительства.

По его словам, "общество воспринимает реформу децентрализации как одну из самых понятных, прозрачных, успешных и востребованных, поэтому впереди нас ждут не менее важные решения в этом направлении".

Ранее мы писали, что громады Полтавской области возрождаются благодаря партнерству с добывающими компаниями.

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Украина Кабинет министров децентрализация Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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