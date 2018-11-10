Декрет для мужчин и бизнес для женщин: как в Украине обстоят дела с гендерной дискриминацией

Каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина в Украине считают, что в нашем обществе существует гендерная дискриминация. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании TNS. Были опрошены 1000 респондентов со всех уголков страны, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Теория и практика

Авторы исследования говорят, что ситуация с неравенством между мужчинами и женщинами не сильно изменилась по сравнению с январем прошлого года:

"Мужчины реже женщин признают существование дискриминации в стране — 26% против 35%".

Но признавать в теории и сталкиваться на практике — разные вещи. Лишь 24% женщин сообщили, что сталкивались с гендерной дискриминацией лично (был 31%). Среди мужчин этот процент составляет всего 15% (было 13%).

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Дорогу стереотипам

Как показали результаты исследования, гендерные стереотипы плотно укоренились в нашем обществе. Причем как среди мужчин, так и среди женщин. Например, главными чертами характера украинок сами дамы считают трудолюбие, гостеприимство и доброту. Мужчины же третьим пунктом выбрали очарование. Если говорить о качествах, ассоциирующихся с женщинами и с мужчинами, то они решительно разные.

"Гендерное согласие по ассоциациям (более 70% для каждого пола) существует относительно таких качеств, как агрессия, властность, сила, неверность, логичность. Считается, что это преимущественно мужские качества. А доброта, слабость, импульсивность, интуитивность, верность, то эти качества и у мужчин, и у женщин чаще ассоциируются с женщинами", — отмечают социологи.

Рабочий момент

Что касается сфер, в которых прекрасная половина страны будет наиболее успешна, то тут мнения мужчин и женщин совпали: образование, обслуживание и искусство. При этом почти в два раза больше мужчин считают женщин более способными в медицине, а вдвое больше дам считают себя более успешными в бизнесе и производстве. Еще один любопытный факт: женщины чаще мужчин приравнивают свою работу по дому и уход за ребенком к полноценной работе — так считают 80% опрошенных дам против 73% представителей мужского пола.

"Часть женщин, которые разделяют это мнение, по сравнению с началом 2017 года, уменьшилось на 6%. А вот пойти в отпуск по уходу за ребенком согласна почти половина мужчин — 48% мужчин", — говорят эксперты TNS.

Дискриминация: мужской аспект

Что касается дискриминации мужчин, то эксперты говорят, что этой проблеме незаслуженно уделяют мало внимания.