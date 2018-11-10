Декрет для мужчин и бизнес для женщин: как в Украине обстоят дела с гендерной дискриминацией
Каждая четвертая украинка сталкивается с проблемами
Каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина в Украине считают, что в нашем обществе существует гендерная дискриминация. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании TNS. Были опрошены 1000 респондентов со всех уголков страны, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Теория и практика
Авторы исследования говорят, что ситуация с неравенством между мужчинами и женщинами не сильно изменилась по сравнению с январем прошлого года:
"Мужчины реже женщин признают существование дискриминации в стране — 26% против 35%".
Но признавать в теории и сталкиваться на практике — разные вещи. Лишь 24% женщин сообщили, что сталкивались с гендерной дискриминацией лично (был 31%). Среди мужчин этот процент составляет всего 15% (было 13%).
Дорогу стереотипам
Как показали результаты исследования, гендерные стереотипы плотно укоренились в нашем обществе. Причем как среди мужчин, так и среди женщин. Например, главными чертами характера украинок сами дамы считают трудолюбие, гостеприимство и доброту. Мужчины же третьим пунктом выбрали очарование. Если говорить о качествах, ассоциирующихся с женщинами и с мужчинами, то они решительно разные.
"Гендерное согласие по ассоциациям (более 70% для каждого пола) существует относительно таких качеств, как агрессия, властность, сила, неверность, логичность. Считается, что это преимущественно мужские качества. А доброта, слабость, импульсивность, интуитивность, верность, то эти качества и у мужчин, и у женщин чаще ассоциируются с женщинами", — отмечают социологи.
Рабочий момент
Что касается сфер, в которых прекрасная половина страны будет наиболее успешна, то тут мнения мужчин и женщин совпали: образование, обслуживание и искусство. При этом почти в два раза больше мужчин считают женщин более способными в медицине, а вдвое больше дам считают себя более успешными в бизнесе и производстве. Еще один любопытный факт: женщины чаще мужчин приравнивают свою работу по дому и уход за ребенком к полноценной работе — так считают 80% опрошенных дам против 73% представителей мужского пола.
"Часть женщин, которые разделяют это мнение, по сравнению с началом 2017 года, уменьшилось на 6%. А вот пойти в отпуск по уходу за ребенком согласна почти половина мужчин — 48% мужчин", — говорят эксперты TNS.
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Дискриминация: мужской аспект
Что касается дискриминации мужчин, то эксперты говорят, что этой проблеме незаслуженно уделяют мало внимания.
"Есть профессии, которые стереотипно считаются не мужскими. Например, школьный психолог мужчина может тепло восприниматься детьми, но педколлектив, скорее всего, будет над ним подтрунивать. То же самое касается личного секретаря. Также часто они сталкиваются с гендерным неравенством в семьях — патриархальные стереотипы диктуют образ мужчины-добытчика, но многие мужчины уже давно феминизированы и тоже стремятся к равенству. Также яркий пример — опека над детьми. При разводе суды все же принимают решение чаще в пользу женщин. Также они чаще становятся жертвами финансового давления, а том числе и по части алиментов", — объяснила нам психолог Лилия Воронина.
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