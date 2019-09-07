Дело "Хизб ут-Тахрир": троих фигурантов этапировали в российские колонии

Абсеитова, Меметова и Мамутова отправили в РФ для отбывания наказания

/ Фото: Pixabay

Фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова этапировали в российские колонии для отбывания наказания. Об этом сообщил адвокат Рустем Кямилев.

В частности, Абсеитова этапировали в исправительную колонию-1 Ставропольского края, где сразу после распределения он попал в штрафной изолятор. В колонии это объяснили статьей Уголовного кодекса РФ, по которой он отбывает наказание.

Мамутов и Меметов были распределены в колонию-11 Ставропольского края. Там адвокату сообщили, что оба татарина сейчас находятся на карантине и будут пребывать там еще некоторое время.

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Отметим, что по словам адвоката, осужденные чувствуют себя хорошо и здоровье у них жалоб нет.

Новости "Сегодня" сообщали, что 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" – Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову. Абсеитова осудили на девять лет содержания под стражей.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

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