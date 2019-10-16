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"Дела Майдана" поделят по трем ведомствам: в Генпрокуратуре раскрыли детали

16 октября, 12:49

НАБУ достанется экономическая часть, ГПУ - процессуальная, а ГБР - репрессии над майдановцами

/ Фото: AFP

В следующем месяце Генеральная прокуратура Украины передаст полномочия расследовать "дела Майдана" Государственному бюро расследований.

Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на заместителя генпрокурора Виталия Касько, который также напомнил о том, что 20 ноября у ГПУ истекает срок полномочий следствия.

"Есть договоренность с руководством ГБР о создании в этом ведомстве специального подразделения, куда будет предложено перейти без конкурса следователям Управления спецрасследований", – сказал Касько.

Впоследствии в Генеральной прокуратуре появится специальный департамент по процессуальному руководству по "делам Майдана".

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В то же время, экономическую составляющую "дел Майдана" планируют передать в НАБУ, добавил замгенпрокурора.

"Этот процесс уже пошел, есть график передачи производств, они ревизируются и направляются по подследственности", – отметил Виталий Касько.

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Что касается руководителя Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который ранее обвинил ГПУ в блокировании расследования "дел Майдана" в регионах, то он определяется, остаться ли ему в прокуратуре либо перейти в ГБР.

"Мы не знаем, где он себя видит и считает, что может лучше проявить свои профессиональные способности", – подчеркнул Касько.

Напомним, после победы на президентских выборах Владимир Зеленский заявил о наличии у него политической воли, чтобы посадить в тюрьму виновных в убийствах майдановцев.

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ГПУ генпрокуратура Майдан расследование Евромайдан майдановцы Касько

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