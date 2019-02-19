Дела Майдана: В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования
В отношении 16 человек обвинительные акты направлены в суд
О подозрении сообщено 66 лицам, подозреваемым в причастности к убийствам протестующих на Майдане в ходе Революции достоинства. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.
Он отметил, что в отношении 16 человек обвинительные акты направлены в суд.
"Учитывая, что в эти дни годовщина именно убийств, по причастных к убийствам результаты следующие. Сообщено о подозрении в целом 66 лицам. По поводу 16 обвинительные акты направлены в суд. Относительно 4 расследование продолжается в настоящее время, еще 46 человек находятся в розыске. В общем сообщено о подозрении лицам, которые подозреваются в организации преступлений – это бывшее руководство государства, бывшему президенту, руководство СБУ, руководство милиции Киева, их подчиненным", – сообщил Горбатюк.
Напомним, 18 февраля в Украине отмечали годовщину трагических событий на Майдане – начало массовых расстрелов протестующих. Пять лет назад, в 2014 году в течение нескольких суток 18-20 февраля погибли более 100 человек. События конца февраля ознаменовали завершающий этап Революции достоинства.
Кроме того, на данный момент продолжается "работа по исполнителям", сообщил Горбатюк. И по его мнению, ставить точку еще очень рано.
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