Дела Майдана: В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования

В отношении 16 человек обвинительные акты направлены в суд

Фото Генеральная прокуратура Украины.

Дела Майдана: В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/beb/62d/5c6beb62d2e6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/beb/62d/5c6beb62d2e6c.jpg 2019-02-19T13:41:00+02:00 Украина В отношении 16 человек обвинительные акты направлены в суд

О подозрении сообщено 66 лицам, подозреваемым в причастности к убийствам протестующих на Майдане в ходе Революции достоинства. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Он отметил, что в отношении 16 человек обвинительные акты направлены в суд.

"Учитывая, что в эти дни годовщина именно убийств, по причастных к убийствам результаты следующие. Сообщено о подозрении в целом 66 лицам. По поводу 16 обвинительные акты направлены в суд. Относительно 4 расследование продолжается в настоящее время, еще 46 человек находятся в розыске. В общем сообщено о подозрении лицам, которые подозреваются в организации преступлений – это бывшее руководство государства, бывшему президенту, руководство СБУ, руководство милиции Киева, их подчиненным", – сообщил Горбатюк.

Напомним, 18 февраля в Украине отмечали годовщину трагических событий на Майдане – начало массовых расстрелов протестующих. Пять лет назад, в 2014 году в течение нескольких суток 18-20 февраля погибли более 100 человек. События конца февраля ознаменовали завершающий этап Революции достоинства.

Кроме того, на данный момент продолжается "работа по исполнителям", сообщил Горбатюк. И по его мнению, ставить точку еще очень рано.

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