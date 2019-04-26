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Делегация ПЦУ отправляется за благодатным огнем в Иерусалим

Сегодня, 12:22

В этом году в Украину привезут чудо-огонь представители новой единой церкви

Фото: Facebook

Делегация Православной церкви Украины отправляется в Иерусалим (Израиль) за благодатным огнем, чтобы привезти его в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор.

"Официальная делегация Православной церкви Украины сегодня отправляется в Иерусалим за благодатным огнем. Утром получили благословение от предстоятеля митрополита Епифания. В пасхальную ночь святыня будет доставлена в Свято-Михайловский Златоверхий монастырь", – сообщил он в Facebook.

В субботу, 27 апреля, в Храме Гроба Господня состоится Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019, так как Пасха в этом году припадает на 28 апреля. Принято считать, что Благодатный огонь (Свет) зажигается сам по себе во время особого богослужения накануне Пасхи. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме смотрите на Сегодня.Lifestyle, а также на нашей странице в Facebook – Сегодня Life. Вы сможете наблюдать настоящее чудо, ведь Схождение Благодатного огня, как считают верующие, является проявлением божественности и он зажигается сам по себе.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как в прошлом году благодатный огонь прибыл в Киев.

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Тег Пасха, благодатный огонь, ПЦУ

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Сегодня

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