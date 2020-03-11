Дело Гандзюк: Болгария выдаст Украине подозреваемого Левина

Подозреваемый в причастности к нападению на активистку пытался избежать экстрадиции

Болгария выдаст Украине Алексея Левина, которого подозревают в причастности к нападению на общественное активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В среду, 11 марта 2020 года, Апелляционный суд города Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину для привлечения к уголовной ответственности лица, подозреваемого в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Таким образом, компетентными органами Республики Болгария удовлетворен... запрос Офиса Генерального прокурора об экстрадиции указанного лица", - говорится в сообщении.

В Офисе прокурора отметили, чтопосле фактической передачи подозреваемого украинским правоохранительным органам "будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении участников".

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Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек, позднее из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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