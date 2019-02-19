Дело Гандзюк: Генпрокуратура обжаловала решение суда по Мангеру

Генпрокуратурой подана апелляция на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета

Дело Гандзюк: Генпрокуратура обжаловала решение суда по Мангеру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/139/37b/5c613937b4af8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/139/37b/5c613937b4af8.png 2019-02-19T18:50:43+02:00 Украина Генпрокуратурой подана апелляция на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета

Генеральной прокуратурой Украины во вторник, 19 февраля, в Киевский апелляционный суд подана апелляционная жалоба на решение Шевченковского районного суда Киева от 15 февраля 2019 года о применении меры пресечения в отношении подозреваемого председателя Херсонского областного совета. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно указанного постановления суда к подозреваемому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в размере 1300 (тысячи трехсот) размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 2 497 300 грн, который уже внесен. В результате Владислав Мангер вышел из СИЗО после внесенного залога.

"Прокурор в уголовном производстве считает указанное постановление незаконным и необоснованным в части определения размера залога и просит отменить его и применить меру пресечения председателю Херсонского областного совета в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога", – говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Напомним, Генеральной прокуратурой Украины 11 февраля 2019 голове Херсонского областного совета сообщено о подозрении в организации убийства, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по факту нападения 31.07.2018 года на и.о. управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Также напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Как сообщалось, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, сдал загранпаспорт, но остается без электронного браслета из-за их отсутствия в Херсоне.

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