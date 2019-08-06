Активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне

Владислав Мангер / Фото: Facebook

Дело Гандзюк: Мангеру до конца недели сообщат о завершении следствия https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80 2019-08-06T17:31:45+03:00 Украина Активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне

До конца этой недели председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер получит сообщение о завершении следствия по делу относительно его причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Укринформ".

"Пять исполнителей сидят. Посредник в суде. К концу недели господин Мангер получит сообщение о завершении досудебного следствия и начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего пойдет также в суд", – сказал Луценко.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

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По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского – бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева разрешил главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого обвиняют в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, передвигаться в пределах Херсонской области, но сохранил требование носить электронный браслет.

Как сообщалось, 7 мая ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. Суд начнется в Днепропетровской области 3 июля.

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