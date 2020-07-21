Дело Гандзюк: свидетель пошел на сделку со следствием и получил условный приговор

Пилипенко приговором суда был признан виновным в активном участии в массовых беспорядках

Свидетель по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и подозреваемый член херсонской организованной преступной группы Павел Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Укринформ.

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"По информации Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Офиса генерального прокурора сообщаем, что 09.07.2020 Цюрупинским районным судом Херсонской области по соглашению со всеми пострадавшими утверждено соглашение о признании виновности между прокурором и П. (Пилипенко – ред.)", - говорится в сообщении.

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В частности, как сообщают в Офисе генпрокурора, Пилипенко приговором суда был признан виновным в активном участии в массовых беспорядках 4 мая 2018 года у здания Алешковской РГА Херсонской области, сопровождавшихся насилием над лицами, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Ранее СМИ сообщали, что Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор.

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Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года. Девушка получила тяжелые ожоги. Через три месяца она умерла.

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