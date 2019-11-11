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Дело Мазура: Денисова рассказала, как Россия злоупотребляет уставом Интерпола

11 ноября, 17:18

Задержание украинца произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом

Встреча Денисовой и жены Мазура Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

Встреча Денисовой и жены Мазура Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по гражданским правам Республики Польша Адаму Боднару с просьбой принять меры для защиты украинца, ветерана АТО Игоря Мазура, который был задержан на границе в Польше по запросу России. Об этом Денисова сообщила у себя в Facebook.

По словам омбудсмена, задержание украинца произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев.

"Поэтому в неотложном порядке обратилась к уполномоченному по гражданским правам Республики Польша господину Адаму Боднару с настоятельной просьбой дать правовую оценку неправомерным действиям относительно политически мотивированного задержания украинского гражданина и принять соответствующие меры для его защиты", - написала она.

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Кроме того, омбудсмен отметила, что министр юстиции Денис Малюська лично занимается вопросом освобождения Мазура и отрабатывает механизм его защиты, чтобы не допустить экстрадиции украинца в Россию.

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"Подчеркиваю, что борьба за освобождение Игоря Мазура – продолжается! Поддержка и максимальная огласка информации его дела – залог возвращения гражданина Украины на Родину", - подчеркнула Денисова.

Как сообщали новости "Сегодня", основанием для задержания Игоря Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске украинца с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, в чем Россия обвиняет Мазура.

В свою очередь вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России. Малгожата Гошевская считает, что украинец стал жертвой действий северного соседа Украины.

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интерпол Людмила Денисова Игорь Мазур

Источник: Сегодня

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