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Дело MH17: российские пропагандисты впервые признали ложь об Украине

10 декабря, 20:43

Гендиректор "Первого канала" назвал ошибкой выпуск новостей о причастности украинского истребителя к авиакатастрофе

/ Фото: AFP

Руководитель российского пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст впервые признался, что его канал лгал о причастности Украины к авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году.

В опубликованном 9 декабря материале The New Yorker он назвал несоответствующей действительности информацию об украинском истребителе, который якобы сбил рейс MH17, в результате чего погибли все 298 человек, которые находились на борту лайнера.

"Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно", — сказал гендиректор "Первого канала" в интервью журналисту Джошуа Яффа.

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Фото: скриншот эфира "Первого канала"

В ноябре 2014 года на "Первом" показали снятые спутником "сенсационные кадры", согласно которым Boeing сбили вовсе не из российского ЗРК "Бук", а истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Рядовые пользователи сразу же распознали очередной фейк кремлевских пропагандистов.

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В то же время Эрнст назвал непрофессиональным отчет Международной следственной группы (JIT) об авикатастрофе.

Пытаясь замять ситуацию с фейком, российские власти, вместо признания своей ответственности за гибель почти трех сотен человек, заявили, что ракету "Бука", которой сбили "Боинг", якобы отправили из России в Украину и назад она не возвращалась.

Напомним, что 16 июля этого года отмечали пятую годовщину трагедии. Новости "Сегодня" сообщали, какие траурные мероприятия по этому поводу проходили в разных странах мира.

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