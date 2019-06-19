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Дело MH17: СБУ объявила о подозрении Гиркину и еще троим лицам

19 июня, 15:34

Подозреваемым вменяют совершение террористического акта, которые повлек гибель людей

Игорь Гиркин ("Стрелков"). Фото: соцсети
Игорь Гиркин ("Стрелков"). Фото: соцсети.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела по катастрофе малайзийского боинга рейса MH17. Под подозрение в причастности к сбиванию самолета попали трое россиян и один украинец. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователями Главного следственного управления Службы безопасности под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры сообщено о подозрении следующим лицам:

  • гражданину Российской Федерации Гиркину И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;
  • гражданину Российской Федерации Дубинскому С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК;
  • гражданину Российской Федерации Пулатову А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК;
  • гражданину Украины Харченко Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК.

Все они подозреваются в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц, повлекшему к гибели людей.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал: "В ходе следствия украинские правоохранители вместе с другими членами международной совместной следственной группы допросили в качестве свидетелей 259 человек, в сети интернет исследовано около 5,5 млрд страниц сайтов (соцсети, блоги, форумы, видеохостинги), из которых сохранено около 700 млн страниц, имеющих значение для расследования".

Как сообщали новости "Сегодня", Международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малайзийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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Тег СБУ, гиркин, MH17, подозрение

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Сегодня

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