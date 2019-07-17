Дело MH17: в СБУ сообщили о задержанном водителе тягача, перевозившего "Бук"

В пятую годовщину катастрофы MH17 в спецслужбе отчитались об успехах следствия

Фото: Минобороны РФ

Служба безопасности Украины за пять лет установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Кроме того, спецслужба задержала водителя тягача, перевозившего российскую зенитно-ракетную установку "Бук", из которой сбили малайзийский самолет. Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Прямо на брифинге продемонстрировали видео, на котором видно, как военный тягач везет ракетную установку по Донецку.

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", – рассказал Маяков.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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