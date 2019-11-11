Дело на 170 млн грн: прокуратура выявила нарушения в Минобороны

Главная военная прокуратура, которую возглавляет Виктор Чумак, выявила факты нанесения работниками Министерства обороны более чем 173 млн грн ущерба при закупке средств связи. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Главной военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Следствием установлено, что работники Министерства обороны в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия относительно получения Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн.
"Указанные действия являются нарушением требований закона "О государственном оборонном заказе" и Порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров и видов компенсаций, которые могут предоставляться по этим договорам, утвержденного постановлением Кабинета министров. При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и, вероятно, с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование по указанному уголовному производству поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.
Ранее пяти должностным лицам Министерства обороны было объявлено подозрение в бездействии, которое привело к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк