Дело на 800 миллионов: суд отпустил экс-руководителя агрохолдинга "Мрия"

Бывшему топ-менеджеру компании, который был в бегах с 2014 года, "светит" 12 лет тюрьмы

Шевченковский районный суд Киева отпустил экстрадированного из Швейцарии бывшего совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту под личное обязательство.

Об этом сообщил "Экономической правде" спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, подозреваемому в хищении почти 800 миллионов гривен даже не пришлось выплачивать залог.

"Вчера Шевченковский райсуд принял решение отпустить под личное обязательство только недавно экстрадированного из Швейцарии в Украину гражданина Т (Николай Гута – ред.). Следствие будет вести Следственное управление ГУ НП Киева, а процессуальное руководство – за столичной прокуратурой", – сказал Лысенко.

Как известно, находился в бегах с 2014 года, когда после банкротства агрохолдинга в 2014 году он скрылся от обманутых кредиторов и правоохранительных органов за границей. Топ-менеджер, которого Интерпол разыскивал за мошенничество в особо крупных размерах, владел самой дорогой виллой в Германии. Дома ему "светит" до 12 лет. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины ("Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах либо организованной группой"). Читайте подробней все о деле экс-главы агрохолдинга "Мрия".