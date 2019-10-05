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Дело на четверть миллиона: экс-гендиректору "Укрвакцины" объявлено подозрение

5 октября, 15:38

Чиновник незаконно получил средства госпредприятия под видом надбавок и премий

Чиновника подозревают в завладении средствами предприятия

Чиновника подозревают в завладении средствами предприятия / Фото: Pixabay

Бывшему гендиректору госпредприятия "Укрвакцина"сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщается, в течение 2016-2017 годов бывшим генеральным директором ГП "Укрвакцина" были незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно завышенного должностного оклада.

"Завладение денежными средствами предприятия произошло по предварительному сговору с бывшим главным бухгалтером указанного госпредприятия, которая способствовала в завладении денежными средствами путем изготовления и подписания необходимых бухгалтерских документов и отражения их в отчетности предприятия", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" сообщили о подозрении в растрате средств предприятия на сумму 1,5 млн грн.

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Установлено, что подозреваемый в течение 2012-2013 годов перечислил более 1,5 млн грн на счета двух частных предприятий якобы за охрану грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины.

Напомним, сотрудница порта под Одессой перечислила родственникам и друзьям 2,3 миллиона.

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Источник: Сегодня

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