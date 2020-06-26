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Дело на миллион гривен: СБУ задержала псевдосоветника Зеленского

26 июня, 11:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сообщники афериста представлялись "генералом СБУ и членом антикоррупционной общественной организации"

Правоохранители задержали аферистов, которые вымогали у предпринимателя 1,1 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Ранее СБУ задержала группу мошенников, которые "торговали" государственными должностями.

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В этот раз СБУ задержала в Виннице экс-сотрудника милиции, который, представляясь советником президента, требовал у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен.

"По данным следствия, бывший полковник милиции имел удостоверение работника Офиса президента. Вместе с двумя сообщниками он угрожал коммерсанту физическим насилием и уничтожением имущества за возвращение несуществующего долга. За эту сумму экс-правоохранитель также обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса", – говорится в сообщении.

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Для "солидности" злоумышленник ссылался на связи с чиновниками Офиса президента, а его сообщники представлялись "генералом СБУ и членом антикоррупционной общественной организации".

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"Правоохранители задержали трех фигурантов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы "долга". В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины планируется объявление фигурантам подозрений в совершении преступления и избрании меры пресечения", – сообщили в СБУ.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, возможно, причастных к правонарушению. Разоблачение преступной деятельности проводилось совместно со следователями территориального управления Госбюро расследований в Хмельницком под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области.

Напомним, новости "Сегодня" предупреждали, что аферисты выманивают у жертв персональные данные и обчищают банковские карты при пополнении счета.

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СБУ вымогательство ГБР

Источник: Сегодня

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