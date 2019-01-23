Дело столичных продавцов метадона направили в суд

Подозраеваемые сбывали метадон на территории Оболонского, Подольского и Шевченковского районов столицы

Фото: vindaily.info.

Дело столичных продавцов метадона направили в суд //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/839/2cd/5c48392cdf810.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/839/2cd/5c48392cdf810.jpg 2019-01-23T11:53:00+02:00 Украина Подозраеваемые сбывали метадон на территории Оболонского, Подольского и Шевченковского районов столицы

В среду, 28 января, в Оболонский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении двух мужчин, которые сбывали метадон в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отмечается в сообщении, 28-летний житель Запорожья и ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний житель Киева сбывали метадон на территории Оболонского, Подольского и Шевченковского районов столицы с мая по октябрь 2018 года.

"В ходе следствия правоохранители провели 6 оперативных закупок наркотических средств на общую сумму около 16 тыс. грн. Во время обысков у злоумышленников обнаружили расфасованные разным весом пакеты с наркотическими средствами, деньги, полученные от незаконной деятельности, и другие вещественные доказательства. Следствие в уголовном производстве завершено", – говорится в сообщении.

Преступникам инкриминируется ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического средства; незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического средства, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 307 УК Украины).

Обвиняемым грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее дипломированный управленец построил подпольную сеть сбыта метадона, которая полностью охватила один из районов столицы.

Как сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, 29-летний молодой человек вербовал студентов для распространения наркотического средства "метадон" путем "закладок" на правом берегу Киева.

Примечательно, что сам организатор наркотики не употреблял, близкие о его бизнесе не догадывались, хотя жил он вместе с пожилой мамой и маленьким племянником.

Кроме того, в Киеве полиция задержала преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, работники управления противодействия наркопреступности получили информацию о сбыте наркотических средств на территории столицы и провели две оперативные закупки у 32-летнего мужчины. Наркотические вещества он сбывал путем так называемых "закладок". Во время проведения санкционированного обыска квартиры на улице Туполева в Шевченковском районе правоохранители обнаружили 30 свертков с метадоном на общую сумму более 200 тыс. гривен.

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