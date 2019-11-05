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Дело о бронежилетах на 100 млн грн: пяти работникам Минобороны сообщили о подозрении

5 ноября, 18:02

Для нужд украинской армии было закуплено 11 тысяч некачественных бронежилетов

/ Фото: Минобороны Украины

Пяти должностным лицам Министерства обороны объявлено подозрение в бездействии, которое привело к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, пяти должностным лицам Министерства обороны Украины объявлено подозрение в бездействии, которое привело к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов на общую сумму около 100 млн грн", – говорится в сообщении.

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Следствие установило, что чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, "вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 года, вопреки интересам службы, не выполнили действия, которые они должны были выполнить".

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"Это привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар МИД-1-4" в количестве 11 тысяч на общую сумму около 100 млн грн. В настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", сотрудники ГБР проводили обыск в доме Юрия Бирюкова. Сам экс-советник министра обороны рассказал, что у него нашли во время обысков. Также он отметил, что изначально у него хотели изъять военные зимний и летний кители, но потом решили не трогать.

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Минобороны бронежилеты Генеральная прокуратура

Источник: Сегодня

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