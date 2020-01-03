Дело о драке Ляшко с Герусом готово к передаче в суд

Ляшко подрался с Герусом. Фото: ОПЕНГРАФ.

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и главой энергетического комитета Верховной Рады Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь".

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, процессуальный прокурор признал собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта.

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Напомним, Олега Ляшко обвиняют в нанесении легких телесных повреждений нардепу Андрею Герусу.

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Сам Ляшко обвинения отвергает. Говорит: наоборот, хотел предотвратить нарушения интересов страны. И утверждает – поссорился с Герусом, потому что тот протянул правку в парламенте, которая позволила импорт электроэнергии из России. Таким образом, Украина вновь оказалась на энергетической игле Кремля, заявляет лидер Радикальной партии Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Смотрите также видео самого инцидента в аэропорту "Борисполь":

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