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Дело о госизмене: экс-"министр" из оккупированного Крыма получил 10 лет тюрьмы

14 июля, 15:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Михальчевский участвовал в создании незаконных органов власти на полуострове

Днепровский районный суд Киева по материалам Службы безопасности Украины приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего "министра здравоохранения" временно оккупированного Крыма Петра Михальчевского. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"В начале января 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины установили факт нахождения Михальчевского в Киеве. Он непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированной полуострове. В рамках уголовного производства правоохранители изъяли у "чиновника" паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями", – говорится в сообщении.

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Михальчевскому было сообщено о подозрении в предоставлении иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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Приговор вступил в законную силу.

Напомним, Михальчевский в самопровозглашенной Республике Крым был назначен "министром" 28 февраля 2014 года. В отставку с этой "должности" он подал в июне того же года.

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Крым СБУ государственная измена Министр здравоохранения

Источник: Сегодня

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