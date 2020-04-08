Дело о госизмене: полковника ВСУ Безъязыкова приговорили к 13 годам тюрьмы

Полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, которого обвиняли в государственной измене, приговорили к 13 годам заключения. Об этом в Facebook сообщает "Медийная инициатива за права людей".

Соответствующее решение 7 апреля принял Шевченковский суд Киева.

Как известно, летом 2014 года Иван Безъязыков занимал должность начальника разведки сектора "Д" (вдоль границы с РФ). После обстрела села Степановка со стороны РФ вместе с двумя офицерами под белым флагом пошел договариваться о возвращении тел погибших бойцов 30-й бригады. Все трое попали в плен. Был освобожден из плена в результате обмена летом 2016 года.

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В декабре 2016 года Служба безопасноти Украины сообщила о задержании полковника ВСУ Ивана Безъязыкова по подозрению в участии в террористической организации. В СБУ сообщили, что располагают агентурной информацией о его работе на иностранные спецслужбы.

Позже Генеральная прокуратура Украины предоставила в суде письменные доказательства государственной измены полковника Ивана Безъязыкова. В частности, обвинитель зачитал личную переписку офицера с супругой. Следствие утверждает, что Иван Безъязыков, находясь в плену у боевиков, имел личный транспорт и мог свободно перемещаться и встречаться с женой.

Защита полковника назвала такие доказательства недостаточными, а сам полковник утверждает, что дело против него сфабриковали.

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