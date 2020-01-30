Дело о крупной взятке главе Фонда госимущества: подробности, фото и видео

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении трех человек на попытке дать 5 млн долл. взятки председателю Фонда госимущества Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"29 января 2020 детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП (Специализировання антикоррупционная прокуратура, – Ред.) разоблачили "на горячем" трех человек во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. председателю Фонда государственного имущества Украины. Их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

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"Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. их разоблачили детективы НАБУ.

Как отмечается, расследование НАБУ и САП начали по заявлению председателя Фонда госимущества в ноябре 2019 года.

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