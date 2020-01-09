Дело о махинации с квартирами: экс-заместителю главы МЧС сообщили о подозрении

В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет

Экс-чиновнику сообщили о подозрении / Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований, где недавно сменилось руководство, сообщили о подозрении бывшему заместителю министра по вопросам чрезвычайных ситуаций. Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3 420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность министерства. Однако, в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме расположенном в Ирпене Киевской области", - говорится в сообщении.

Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило МЧС в Киевской области на 23,7 млн грн меньше чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в Киеве.

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В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили о задержании экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя в сфере строительства по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов.

По данным источников, речь идет, в частности, о бывшем начальнике Главного следственного управления ГПУ Игоре Щербине, которого СМИ связывают с экс-директором Государственного бюро расследований (ГБР) Романом Трубой.

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