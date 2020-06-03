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Дело о масштабных хищениях в армии: НАБУ завершило расследование

3 июня, 15:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ущерб государству оценивается в 17,4 млн грн

Расследование по подозрению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны в нанесении государству убытков на сумму 17,4 млн грн завершено. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"3 июня 2020 года подозреваемым открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Как сообщается, действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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Экс-первому заместителю секретаря СНБО также инкриминируют внесение недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Следствие установило, что подозреваемые в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам.

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"Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и пограничность определенных контрактом статей калькуляции. Тем не менее, вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны. В результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн, что подтверждено выводами Госаудитслужбы и экспертизы", - говорится в сообщении.

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По этим фактам в октябре 2019 года о подозрении в злоупотреблении служебным положением сообщено экс-первому заместителю секретаря СНБО.

Также сообщается, что бывший заместитель министра обороны является фигурантом в деле о хищении более 58 млн грн при закупке топлива для нужд Министерства обороны.

В пресс-службе НАБУ не называют имен фигурантов дела. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замсекретаря СНБО Олеге Гладковском и экс-заместителе главы Минобороны Игоре Павловском.

Гладковский был задержан 17 октября 2019 года в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. Впоследствии он вышел под залог.

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НАБУ хищения Игорь Павловский Олег Гладковский

Источник: Сегодня

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