Маси Найем: Подозреваемого в нападении на Мустафу фактически отпустили на свободу

Вчера, 14:34

Брат пострадавшего нардепа рассказал, что суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о продлении подозреваемому меры пресечения 

Мустафа Найем. Фото: Facebook.com/Mustafanayyem
Мустафа Найем. Фото: Facebook.com/Mustafanayyem

Одного из подозреваемых в нападении на народного депутата Мустафу Найема суд отпустил под личное обязательство, отказав в продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом на своей странице в Facebook написал брат нардепа Маси Найем.

"Одного из подозреваемых фактически отпустили на свободу. Никаких домашних арестов. Это при том, что один из них убежал... Суд постановил применить в отношении подозреваемого Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича меру пресечения в виде личного обязательства", – рассказал брат парламентария.

Таким образом, по его словам, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для одного из подозреваемых.

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Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала троих нападавших, которыми оказались:

  • Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р;
  • Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р;
  • Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.

Позже всем троим избрали меры пресечения. Гражданину РФ Ахмеду Саитову – домашний ночной арест до 30 июня. Гражданину РФ Магомед-Салих Саитову – круглосуточный домашний арест до 30 июня. Умолту Темербулатову – запрещено покидать место проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.
найем, мера пресечения, домашний арест, личное обязательство

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Источник:

"Сегодня"

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