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Дело о растрате 88 млн грн зерновой корпорации: в суде зачитали обвинительный акт

19 ноября, 11:56

Махинации экс-чиновников с зерном привели к тому, что государство потеряло более 88 млн грн, говорится в акте

/ Фото: AFP

Обвинительный акт по делу в отношении руководителей публичных акционерных обществ "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и "Васильковхлебпродукт" (оба – Киевская область), обвиняемых в растрате более 88 млн грн, объявлен на подготовительном заседании Высшего антикоррупционного суда Украины. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП.

Как говорится в сообщении, в 2015 году руководитель ПАО "ГПЗКУ" подписал два договора о поставке кукурузы с ОАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Василькивхлибпродукт", а в дальнейшем глава корпорации дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн грн и 38,5 млн грн соответственно, как предоплаты на выполнение вышеупомянутых соглашений.

"Однако следствием установлено, что товар, указанный в договорах, отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации вообще не собирался выполнять указанные соглашения. Как следствие, корпорация потеряла более 88 млн грн, которые после перечисления как предоплата, были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей", - говорится в сообщении.

Руководители всех трех обществ обвиняются в растрате этих средств путем злоупотребления своим служебным положением (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). На заседании ВАКС 18 ноября прокурор САП объявил обвинительный акт. Кроме того, сторона обвинения, и сторона защиты выступили со вступительными речами. После этого коллегией суда был определен порядок и объем исследования доказательств.

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Следующее заседание по этому делу назначено на 18 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Литвы арестовали бывшего председателя правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины".

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Украинские СМИ утверждают, что речь идет о Петре Вовчуке. В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило бывшего главу ГПЗКУ в розыск – его подозревают в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении служебным положением.

Напомним, ранее руководителя одного из структурных подразделений зерновой госкорпорации заподозрили в организации покушения на жизнь человека.

Кроме того, ранее в этом месяце НАБУ сообщило о задержании экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского.

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суд ГПЗКУ САП

Источник: Сегодня

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