Дело о "скифском золоте": суд Амстердама начал слушания

Российская сторона оспорила решение в пользу Украины

Фото: Wikipedia

Дело о "скифском золоте": суд Амстердама начал слушания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/63b/b8d/5c863bb8dc83a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/63b/b8d/5c863bb8dc83a.jpg 2019-03-11T12:49:00+02:00 Украина Российская сторона оспорила решение в пользу Украины

Апелляционный суд Амстердама сегодня, 11 марта, начал слушания по делу о "скифском золоте". На этот раз рассматривается апелляция музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возвращении Украине коллекции "скифского золота".

Как сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар на своей странице в Facebook, представители крымских музеев на заседание не пришли, прислав вместо себя представителей.

"Представителей крымских музеев на этот раз нет в суде. Их представляет одна из лучших юридических компаний в Нидерландах, которая вела большинство дел связанных с Россией. В публичной части их представитель уже сказала, что эти ценности стали частью политической игры, что является недопустимым. По сути, ценности должны быть отданы Крыму, потому что руководители крымских музеев не могут приехать и в Украину и защищать ценности там. Их защита настаивает на том, что это имущественный вопрос между музеями – Музееем Аларда Пирсона и 4 крымскими музеями, а не политический. Мол, был договор между музеями – ценности привезли из Крыма и должны быть возвращены в Крым", – отмечает Джеппар.

По ее словам, Украина опирается Конвенцию ЮНЕСКО от 1970 года и то, что музейные артефакты являются частью государственного музейного фонда.

"А в условиях оккупации, государство как гарант их хранения не сможет этого гарантировать при условии их возврата в Крым. Тем более, что на фоне незаконных действий РФ в украинском Крыму "реставрирован" Ханский дворец и другие объекты, проводятся незаконные археологические раскопки и вывоз культурных ценностей Украины в Россию", – подчеркивает Джеппар.

Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем двух тысяч предметов со страховой оценочной стоимостью около 2 млн долларов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Сокровища скифов и сарматов еще в феврале 2014 года из музеев Киева и Крыма были отправлены на выставку в музей Алларда Пирсена в Амстердаме. После аннексии Крыма РФ заявила права на экспозицию. Но Минкульт потребовал вернуть "Скифское золото" в Украину.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, — Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. Такое решение суд принял, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. Она гласит, что произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции. Однако оккупанты подали апелляцию на данное решение в апелляционный суд Амстердама. Еще одно решение в пользу Украины суд вынес в 2018 году, однако и оно было обжаловано.

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