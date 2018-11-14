Дело о стрельбе Пашинского: пострадавшему вручили подозрение

Сегодня, 16:41

Уголовное производство уже закрывали, а потом снова возобновили, и в нем появился подозреваемый

Сергей Пашинский. Фото: Facebook
Сергей Пашинский. Фото: Facebook

Пострадавшему Вячеславу Химикусу, которого в 2016 году подстрелил народный депутат Сергей Пашинский, полиция вручила подозрение за нападение на политика. Об этом сообщила в Facebook его адвокат Марина Паринова.

Она напомнила, что уже прошло два года с того времени, как произошел инцидент, и теперь уже подозреваемым оказался мужчина, который получил пулю в ногу.

82_main_new.1484097570Вячеслав Химикус. Скриншот

"Подозрение она (полиция – Ред.) вручила Химикусу: хулиганил мол, нападал на нардепа, проезжавшего мимо в "Мерседесе", от чего нардеп сильно пострадал. Дождавшись пока утихнет резонанс, тихонечко, без адвоката, рано утром приехали домой (к Химикусу – Ред.) и вручили подозрение. Что характерно, нанесение огнестрельного (ранения – Ред.) безоружному прохожему для нардепа Пашинского не повлекло никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы", – написала Паринова.

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Как сообщалось, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а его соперник – пулю в ногу. Химикус, в которого выстрелил Пашинский, утверждает, что нанес депутату удар по голове после того, как то направил на него оружие. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия).

Химикус утверждал, что депутат нарушал правила обращения с оружием, и пуля только случайно попала в ногу, а не в туловище. В свою очередь сам нардеп признался, что стрелял в Химикуса стоя.

1 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против Пашинского, однако уже в декабре ГПУ возобновила расследование.
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"Сегодня"

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