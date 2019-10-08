Дело о жилье для бойцов Нацгвардии: на Микитася надели электронный браслет

Следствие считает Микитася организатором коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Национальной гвардии

Максим Микитась. Фото: facebook.com/maxim.mikitas

За подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшего народного депутата Украины 8-го созыва (группа "Воля народа") и владельца ООО "Укрбуд девелопмент" Максима Микитася внесен залог в размере 5,5 млн грн, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Да, вчера был внесен залог. Сейчас он носит электронный браслет", – сказали в САП.

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Ранее Антикоррупционный суд принял решение о 5,5 млн грн залога при определении меры пресечения для экс-депутата и застройщика Максима Микитася.

Следствие считает его организатором коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Национальной гвардии.

Вместо элитного Печерска они получили квартиры на окраине столицы. А там жилье дешевле в разы. Как считает прокуратура, не добавили квадратных метров на 80 млн гривен. Прокуроры просили суд поместить экс-депутата под стражу с правом выйти под залог размером 300 млн грн.

Напомним, что ранее НАБУ и САП объяснили детали дела о строительстве жилья для участников АТО.

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