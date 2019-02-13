Дело об убийстве Гандзюк: СБУ отреагировала на заявление Мангера
Херсонский губернатор утверждает, что к убийству активистки причастен руководитель департамента СБУ
В Службы безопасности Украины отрицают, что руководитель департамента ведомства Даниил Доценко может быть причастен к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Подобные обвинения официальный представитель СБУ Елена Гитлянская назвала "абсурдными, безосновательными и клеветническими".
О причастности Доценко во время заседания Шевченковского районного суда Киева заявил подозреваемый в организации преступления председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.
Чиновник утверждает, что убитая активистка якобы работала с Доценко, который, по его словам, "заказал нападение на Гадзюк".
По словам Гитлянской, подобные обвинения "вызывают даже не удивление, а возмущение".
"Не исключаю, что единственной целью была попытка нивелировать тот большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган", – подчеркнула спикер СБУ.
Напомним, ранее Мангер заверил следователей, в том что он не был лично знаком с Гандзюк и обещал не бежать из Украины от следствия.
В то же время генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что херсонский губернатор совершил преступление с помощью еще нескольких лиц, выделив на это более пяти тысяч долларов.
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