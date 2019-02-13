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Дело об убийстве Гандзюк: СБУ отреагировала на заявление Мангера

Сегодня, 19:24

Херсонский губернатор утверждает, что к убийству активистки причастен руководитель департамента СБУ

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
Дело об убийстве Гандзюк: СБУ отреагировала на заявление Мангера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/166/d6a/5c6166d6a9e1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/166/d6a/5c6166d6a9e1a.jpg Украина Херсонский губернатор утверждает, что к убийству активистки причастен руководитель департамента СБУ

В Службы безопасности Украины отрицают, что руководитель департамента ведомства Даниил Доценко может быть причастен к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Подобные обвинения официальный представитель СБУ Елена Гитлянская назвала "абсурдными, безосновательными и клеветническими".

О причастности Доценко во время заседания Шевченковского районного суда Киева заявил подозреваемый в организации преступления председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

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Чиновник утверждает, что убитая активистка якобы работала с Доценко, который, по его словам, "заказал нападение на Гадзюк".

По словам Гитлянской, подобные обвинения "вызывают даже не удивление, а возмущение".

"Не исключаю, что единственной целью была попытка нивелировать тот большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган", – подчеркнула спикер СБУ.

Напомним, ранее Мангер заверил следователей, в том что он не был лично знаком с Гандзюк и обещал не бежать из Украины от следствия.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что херсонский губернатор совершил преступление с помощью еще нескольких лиц, выделив на это более пяти тысяч долларов.

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Тег убийство, активистка, Гандзюк, мангер

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Источники:

Сегодня , Интерфакс

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