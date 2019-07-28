Дело об убийстве "Сармата" передали в суд
Рассматривать материалы дела об убийстве активиста и ветерана АТО будет Бердянский районный суд
Обвинительный акт о вероятных исполнителях и организаторах убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" в июле прошлого года направили в суд.
Как сообщил первый заместителя председателя Национальной полиции Украины – начальника уголовной полиции Вячеслав Аброськин, теперь дело будет слушаться в Бердянском районном суде – территориально по месту совершения преступления.
Первое заседание по данному делу ожидается уже 29 августа. На нем, в частности, будут решать вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.
Напомним, Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем 31 июля 2018 г. на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек – четырех из них около Васильевки Запорожской области.
В декабре 2018 был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко – бизнесмен из Днепра Евгений Бродский – в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.
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