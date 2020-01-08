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Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд принял решение по Яне Дугарь

8 января, 16:16

Игорь Серов

Домашний арест Яны Дугарь продлили до 8 февраля

Заседание суда по апелляции Дугарь

Заседание суда по апелляции Дугарь

Апелляционный суд Киева продлил до 8 февраля домашний арест Яне Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству Павла Шеремета. Об этом сообщает с места события корреспондент "Сегодня".

Как известно, 13 декабря Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала посадить Дугарь под круглосуточный домашний арест.

Адвокаты Дугарь подали апелляцию, которую суд должен был рассмотреть 18 декабря, однако заседание суда перенесли на 8 января.

Апелляционный суд отменил решение суда предыдущей инстанции, однако сразу же принял решение о новом домашнем аресте для Яны Дугарь, но уже по другому адресу.

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Во время судебного заседания адвокат Яны Дугарь Денис Ломанов заявил, что женщина, которая фотографировала камеры, не похожа на Дугарь.

Видео: Сегодня

Адвокат Виталий Коломиец, в свою очередь, сообщил что в июне и июле 2016 года Дугарь была на службе, в воинской части закрытого типа.

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Яны Дугарь заявила, что госпиталь, где она работала в 2016 году – закрытого типа и физически в июле 2016 года быть в Киеве она не могла.

Видео: Сегодня

Адвокаты Яны Дугарь во время совместного выступления заявили, что доказательств вины их подзащитной до сих пор нет.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", что на брифинге МВД военнослужащую 95-й бригады, медика Яну Дугарь называли "разведчиком". По версии следствия, она помогала организатору убийства Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, которая якобы подложила бомбу под автомобиль Шеремета. На предоставленной правоохранителями записи она говорит о том, что боится обыска, что в квартире есть семь телефонов и книги по саперскому делу.

Она подозревается в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и п. 5,12 ч. 2 ст. 115 (совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В то же время депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявляла об алиби Яны Дугарь. По ее словам, девушка в день убийства Шеремета находилась в зоне боевых действий на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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суд павел шеремет Яна Дугарь

Источник: Сегодня

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