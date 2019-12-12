Дело об убийстве Шеремета: появились подробности задержания подозреваемого

Обыск у Андрея Антоненко без адвокатов не проводили, сообщают в соцсетях

Андрей Антоненко. Фото: facebook.com/serega.misura

Обыск у задержанного по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без адвокатов не проводили. Об этом в Facebook сообщил сотрудник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра.

"У Андрея Антоненко дома сейчас аншлаг. С КОРДом (спецподразделение) и журналистами. Подозрение читали. Об убийстве Шеремета. Обыск, насколько понял, что не проводили без адвокатов", – написал он.

Ранее Андрей Антоненко прокомментировал ситуацию с визитом силовиков к нему. Передает с места событий корреспондент "Сегодня".

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На вопрос о том, почему именно его задержали, он ответил: "Я абсолютно не понимаю … В кавычка приятная неожиданность".

Как сообщали новости "Сегодня", министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.

"Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела. Спасибо за службу", – написал он.

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Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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