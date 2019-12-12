Дело об убийстве Шеремета: Рябошапка оценил работу следователей

По словам генпрокурора, в стране очень мало людей верило в то, что такое преступление может быть раскрыто

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

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В Украине мало людей верило в то, что убийство журналиста Павла Шеремета будет раскрыто. Об этом по итогам доклада о ходе расследования заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Пока страна отходит от шока, я хотел бы отметить просто титаническую работу наших коллег из Национальной полиции, коллег-прокуроров. Мне кажется, в стране очень мало людей верило в то, что такое преступление может быть раскрыто. И очень хорошо, что те коллеги, которые только что отчитывались перед вами, в это верили. И это удалось. На самом деле, это только первые шаги в раскрытии преступления, поскольку были установлены только лица, которые планировали и совершили убийство. Страна еще должна услышать ответ на вопрос, кто же был инициатором или организатором этого ужасного преступления. Я надеюсь, что страна получит ответ и на этот вопрос", – сказал он.

Напомним, первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль сообщили, что по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых.

По его словам, на данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Следователи считают, что военная медсестра, участница боевых действий на Донбассе Дугарь проводила разведку у дома Шеремета накануне убийства. Музыкант и сержант Сил спецопераций ВСУ Антоненко, а также волонтер-медик Кузьменко подложили взрывчатку, которую изготовили Грищенко.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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