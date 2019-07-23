Дело об убийстве Шеремета: в Нацполиции назвали основные версии

Причиной убийства могла послужить профессиональная деятельность Шеремета

Годовщина убийства Павла Шеремета. Фото: Украинская правда

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Следствие выдвинуло следующую версию преступления. Профессиональная деятельность гражданина Шеремета на территории Украины и за границей, в частности в Беларуси и России. Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине. Бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Ошибка в объекте преступления, ввиду того, что автомобиль принадлежит и использовался сожительницей погибшего, то есть собственником был не погибший Шеремет", – сказал Князев.

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Также, по его словам, отдельно проверяется "причастность к совершению убийства экстремистски настроенных групп лиц, которые пытаются или пытались достичь целей по смене власти, свержению конституционного строя преступным путем".

"Отработкой родных и близких Шеремета и его сожительницы установлено, что с ними конфликтных ситуаций не возникало", – добавил Князев.

"Когда будут подозреваемым оглашены подозрения, тогда останется одна версия. До тех пор мы рассматриваем версии, которые я озвучил в открытом докладе и версии в закрытом докладе"."То, кого мы подозреваем и кого отрабатываем – тема не для обсуждения", – добавил Князев.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что украинское сообщество должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?". Как отметил глава государства, раскрытие убийства журналиста бывший президент и правоохранительные органы называли "делом чести", но прошло три года, но вопросов остается больше, чем ответов.

Также в Киеве состоялась акция в память о журналисте Павле Шеремете. На мероприятие собралось несколько десятков человек, среди которых были и коллеги Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.

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