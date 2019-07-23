Дело об убийстве Шеремета: в Нацполиции назвали основные версии
Причиной убийства могла послужить профессиональная деятельность Шеремета
Правоохранители рассматривают несколько версий убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
"Следствие выдвинуло следующую версию преступления. Профессиональная деятельность гражданина Шеремета на территории Украины и за границей, в частности в Беларуси и России. Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине. Бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Ошибка в объекте преступления, ввиду того, что автомобиль принадлежит и использовался сожительницей погибшего, то есть собственником был не погибший Шеремет", – сказал Князев.
Также, по его словам, отдельно проверяется "причастность к совершению убийства экстремистски настроенных групп лиц, которые пытаются или пытались достичь целей по смене власти, свержению конституционного строя преступным путем".
"Отработкой родных и близких Шеремета и его сожительницы установлено, что с ними конфликтных ситуаций не возникало", – добавил Князев.
"Когда будут подозреваемым оглашены подозрения, тогда останется одна версия. До тех пор мы рассматриваем версии, которые я озвучил в открытом докладе и версии в закрытом докладе"."То, кого мы подозреваем и кого отрабатываем – тема не для обсуждения", – добавил Князев.
На днях президент Владимир Зеленский заявил, что украинское сообщество должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?". Как отметил глава государства, раскрытие убийства журналиста бывший президент и правоохранительные органы называли "делом чести", но прошло три года, но вопросов остается больше, чем ответов.
Также в Киеве состоялась акция в память о журналисте Павле Шеремете. На мероприятие собралось несколько десятков человек, среди которых были и коллеги Шеремета.
Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.
Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.
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