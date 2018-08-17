Дело Одновол: херсонский суд отпустил одну из организаторов "выборов" в Крыму

В отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на 3 года условно, завтра она будет освобождена из СИЗО

Суд в Украине приговорил к условному сроку задержанную гражданку Украины – активистку общественной организации "Волонтеры победы" Елену Одновол, которая незаконно участвовала в организации выборов президента РФ на территории оккупированного Россией Крыма в марте текущего года, она покинет СИЗО в пятницу. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Только что переговорила по телефону с Людмилой Денисовой (украинский омбудсмен – Ред.). Она сообщила, что сегодня (в четверг – Ред.) в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на 3 года условно. Завтра она будет освобождена из СИЗО", – сообщила Москалькова.

Где Одновол будет отбывать условный срок наказания, на данный момент неизвестно, добавила она.

"Завтра же к ней в Херсон, где она пока содержится в СИЗО, приедет мама. Со слов Денисовой, Одновол признала свою вину в совершении преступлений. Однако суть этих преступлений мне не была доведена до сведения. Денисова обещала прислать приговор, как только он будет получен ею из суда", - сообщила Москалькова.

В пятницу утром в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым сообщили, что Деснянский районный суд Киева 16 августа вынес обвинительный приговор, "которым утверждено соглашение о признании виновности, заключенное прокурором с обвиняемой, которая была основательницей и руководительницей крымского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" и участницей сбора подписей в поддержку Путина В.В. в качестве кандидата на пост президента РФ в 2018 году".

Согласно приговору, обвиняемая признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Ей назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы и на основании ст.75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года.

"Условиями заключения соглашения является безоговорочное признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание", – добавили в прокуратуре АРК.

Как сообщалось, 23 апреля 2018 года стало известно о задержании на КПВВ "Чонгар" (Херсонская обл.) гражданки Украины, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года.

По информации СБУ, женщина участвовала в деятельности молодежной неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры победы" на аннексированном полуострове, а также осуществляла деятельность, направленную на укрепление оккупационного режима, в частности организовала пункты сбора подписей в поддержку выборов президента РФ, незаконно проведенных на полуострове 18 марта. Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует въехать на материковую часть Украины по личным делам, после чего задержали ее.

24 апреля следователи Службы безопасности Украины объявляли ей о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Херсонский городской суд избрал Одновол меру пресечения в виде содержания под стражей и 19 июня продлил ее на 60 суток. Таким образом, она останется в СИЗО до 17 августа.