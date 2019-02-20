Дело против экс-главаря горловских боевиков: Луценко рассказал о ужасных пытках и убийствах

По словам генерального прокурора, дело против Безлера насчитывает 20 томов

Юрий Луценко. Скриншот: Генеральная прокуратура Украины / YouTube.

Дело против экс-главаря горловских боевиков: Луценко рассказал о ужасных пытках и убийствах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d89/ddc/5c6d89ddc991a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d89/ddc/5c6d89ddc991a.png 2019-02-20T19:26:00+02:00 Украина По словам генерального прокурора, дело против Безлера насчитывает 20 томов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о результатах расследования дела в отношении экс-главаря боевиков Горловки Донецкой области, гражданина РФ Игоря Безлера (позывной "Бес"). Его комментарий размещен на канале ГПУ в YouTube сегодня, 20 февраля.

По словам генпрокурора, дело состоит из 20 томов, 15 января 2019 года Безлеру направили сообщение о подозрении в совершении преступлений по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 437 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 438 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Луценко сообщил, сославшись на данные следствия, что Безлер устраивал настоящие пыточные.

"Захваченные Безлером и подчиненными ему боевиками военнослужащие Вооруженных сил Украины, работники правоохранительных органов и гражданские лица подвергались жестоким пыткам, а отдельные из них были убиты. Пленные содержались в непригодных для этого помещениях, получали ограниченное количество пищи и воды, были лишены возможности для нормального отправления физиологических потребностей и получения медицинской помощи", – рассказал генпрокурор.

Луценко добавил со ссылкой на очевидцев, что сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники.

"Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики чеченской национальности каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", – сказал генеральный прокурор.

Луценко заявил, что уголовное дело против Безлера необходимо передать в суд как можно быстрее, и добавил, что у ГПУ есть десятки аналогичных дел.

"Я сейчас хочу призвать к ответственности народных депутатов Украины принять решение, которое позволит в законном порядке, как это делается в большинстве цивилизованных стран Европы и мира, дать возможность хотя бы заочно установить ответственность за чудовищные преступления на Майдане и в ходе связанной с поведением [экс-президента Виктора] Януковича и его окружением развязанной войной против нашего государства", – сказал он.

Напомним, еще в 2015 году Безлер был объявлен в розыск. Тогда ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

13 апреля 2014 года после захвата боевиками Донецкой облгосадминистрации и самопровозглашения "ДНР" в то время и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции. Для украинцев АТО стала реальной войной — с тысячами погибших, раненых и пленных, разрушенными домами и сотнями гектаров заминированной территории.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Дело против экс-главаря горловских боевиков: Луценко рассказал о ужасных пытках и убийствах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.