Дело российского диверсанта, пытавшегося взорвать автомобиль офицера разведки в Киеве, передали в суд

Речь идет о происшествии 4 апреля 2019 года, тогда взрывное устройство сработало в момент установки

Офис Генерального прокурора направил в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении гражданина Российской Федерации, подозреваемого в том, что он, по заданию спецслужб РФ, 4 апреля 2019 пытался заложить под автомобиль сотрудника украинской разведки самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало в момент установления .

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"По результатам расследования получены неопровержимые доказательства очередного проявления ведения гибридной войны РФ против Украины – организация законченного покушения на террористический акт представителями спецслужб страны-оккупанта", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

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Обвиняемому инкриминируют совершение ряда преступлений, в том числе использование поддельных документов гражданина Кыргызстана и незаконное обращение с оружием.

Напомним, взрыв произошел в ночь на 4 апреля 2019 года на улице Вильямса в Киеве. Тогда на воздух взлетел "Шевроле Авео", принадлежащий офицеру Главного управления разведки Минобороны в Киеве. Взрыв произошел в тот момент, когда диверсант пытался установить мину под машину. В результате взрыва пострадал сам диверсант, его в тяжелом состоянии госпитализировали.

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