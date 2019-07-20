"Дело Сармата": нардепы Пономарев и Валентиров не пришли на допрос

Адвокат депутатов сообщил, что они заняты в связи с избирательным процессом

Виталий Олешко. Фото: narodna-pravda.ua.

Народные депутаты Украины Александр Пономарев и Сергей Валентиров не явились на допрос в качестве свидетелей по делу об убийстве Виталия Олешко с позывным "Сармат". Об этом сообщает Громадське.

Начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что депутаты отказались от допроса.

"В 11:50 позвонил адвокат Евгений Озюменко, представляющий интересы Пономарева и Валентирова, и сообщил, что в полицию они не прибудут", — сказал Аброськин и добавил, что якобы из-за участия в избирательном процессе.

Напомним, ранее полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко. Позже стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова.

Виталия Олешко убили 31 июля 2018 года выстрелом в голову возле собственного отеля. Полиция задержала четверых подозреваемых исполнителей и трех организаторов. Родные и побратимы погибшего считают, что заказчиком убийства являются народные депутаты Александр Пономарев, с которым конфликтовал погибший, и Сергей Валентиров.

Также мы сообщали, что один из подозреваемых признался в причастности и назвал заказчика убийства Олешко. Мужчина заявил, что ликвидацию заказал предприниматель, владелец бердянского ресторана "Мохито".

Кроме этого, Вячеслав Аброськин озвучивал основные версии убийства "Сармата" . По его словам, у следствия есть все основания считать, что убийство ветерана АТО является заказным, однако правоохранители рассматривают три основных версии совершения этого преступления.

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