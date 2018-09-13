Дело Савченко передадут в суд, но есть проблемы с доказательствами против организатора – Матиос

Сегодня, 07:18

Главный военный прокурор сообщил детали о ходе расследования дела о подготовке терактов в центре Киева

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Следователями установлена личность организатора по расследованию в деле о подготовке терактов нардепом Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном в центре Киева, планировании переворота и захвате государственной власти. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матос в эфире телеканала "112 Украина".

"У нас установлено, кто это организовывал. Доказательств для того, чтобы объявить ему подозрение, на данный момент недостаточно", – сказал Матиос.

По данным Матиоса, в терактах должны были принять участие до 30 человек.

"Для общей системы хаоса там должно было быть до 30 человек. Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу называть его имя" – добавил главный военный прокурор.

Напомним, по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования. Сейчас подозреваемые и их защита знакомятся с материалами.  По словам Анатолия Матиоса, в октябре дело будет передано в суд.

"Следствие закончено, материалы дела переданы адвокатам, как Рубана, так и Савченко ... Адвокаты знакомятся, они это пытаются делать очень быстро, но знакомятся ... Только подпишут, и дело будет передано в суд. Надеюсь, что к конца сентября они ознакомятся с материалами. В октябре мы предполагаем, если не будет затягивать защита, мы передадим обвинительный акт в суд", – сообщил Матиос.

Как уже сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что обвинение будет требовать для Савченко и Рубана максимальное наказание.

Кроме того, эксперты исследовательского института представили три схемы действий террористов. По одной из них, минометы могли расположиться на Трухановом острове, по второй – обстрел мог вестись с воды, в результате чего могли пострадать тысячи киевлян в центре столицы.
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