Дело Шайтанова может подорвать работу российских шпионов на Западе: СМИ раскрыли детали

Валерий Шайтанов несколько раз приезжал в Германию

Задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России, может нанести удар по российской шпионской сети на Западе. Об этом пишет издание Bild.

В материале отмечается, что арест офицера мог произойти не в Киеве, а в Германии.

Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого связывают с делом Шайтанова, работает в подразделении V российской разведки. Ему поручено ликвидировать на Западе лиц, считающихся в РФ "террористами". Также есть информация, что именно это подразделение организовало убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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При этом прямых свидетельств причастности Егорова или Шайтанова к убийству нет, расследование продолжается.

Издание Bild предполагает, что сеть российской разведки, очевидно, имеет связи не только с Германией, но и с Украиной, Францией и Хорватией – странами, в которых живет много российских эмигрантов.

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Также известно, что Шайтанов несколько раз приезжал в Германию, чтобы встретиться со своими российскими кураторами.

По данным сайта, западные спецслужбы помогали украинцам наблюдать за генерал-майором и его подручными. До последнего момента не было ясно, где задержат Шайтанова – в Германии или в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", после задержания Валерия Шайтанова СБУ опубликовала запись разговоров генерала с куратором из ФСБ Игорем Егоровым. На записях также фигурирует и завербованный Шайтановым агент – гражданин Украины.

15 апреля суд отправил под арест генерала-предателя из СБУ на 60 дней.

Видео: СБУ

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